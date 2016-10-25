Европарламент признал «Северный поток — 2» угрозой европейским интересам

Проект российского газопровода «Северный поток — 2» противоречит интересам Евросоюза. Об этом говорится в докладе по газу, одобренном сегодня Европейским парламентом. Документ опубликован на сайте Европарламента.

Удвоение мощности газопровода «Северный поток», говорится в докладе, может повлиять на энергетическую безопасность ЕС, политику диверсификации источников поставок газа и единство государств-членов.

«Если, вопреки европейским интересам, "Северный поток — 2" будет построен, это обязательно потребует надежной оценки доступности терминалов сжиженного природного газа и детальной оценки состояния газового коридора "Север-Юг"», — говорится в документе.

В Европарламенте подчеркивают необходимость снижения зависимости от российского газа за счет сжиженного газа и возобновляемых источников энергии.

В докладе говорится, что за 2015 год доля российского газа в общем импорте этого топлива ЕС составила 41%.

«Северный поток — 2» — это проект газопровода из России до Германии через Балтийское море.