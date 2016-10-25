У здания торгово-промышленной палаты в Анталье произошел взрыв

В турецкой Анталье произошел взрыв на автомобильной парковке около торгово-промышленной палаты, сообщает в твиттере телеканал CNN Turk.

Как видно на снимках с места происшествия, там находятся машины скорой помощи.

Мэр курортного города заявил телеканалу, что в результате взрыва никто не погиб. Он предположил, что это мог быть несчастный случай, так как торгово-промышленная палата находится вдали от центра.

При взрыве из-за вылетевших стекол в здании пострадали несколько человек.

По предварительной информации, взорвалась машина. В результате повреждения получили близлежащие здания.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Ростуризма Светлана Сергеева, информации о том, пострадали ли россияне в результате взрыва, нет.

«Ростуризм находится в тесном контакте с российским консульством в Анталье. Мы следим за ситуацией», — добавила она.