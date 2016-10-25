ЦБ лишил лицензии петербургский банк «Финансовый капитал»

Центральный банк России сегодня отозвал лицензию у петербургского коммерческого банка «Финансовый капитал», говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что «Финансовый капитал» проводил высокорискованную кредитную политику, размещая деньги в низкокачественных активах.

Банк нарушал закон «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также не смог удовлетворить требования кредиторов по своим обязательствам.

В кредитную организацию назначена временная администрация.

Банк «Финансовый капитал» — участник системы страхования вкладов. По данным на 1 октября он занимал 512 место в российской банковской системе.

На сайте банка говорится, что он работал с апреля 1996 года. «На сегодняшний день банк "Финансовый капитал" — стабильная, универсальная и высокорентабельная кредитная организация, надежность которой никогда не ставилась под сомнение ни деловой общественностью, ни средствами массовой информации, ни, что особенно важно, нашими клиентами и участниками», — отмечается на странице банка.

Последняя новость на сайте банка датирована 5 октября. Там говорится, что ЦБ отключил «Финансовый капитал» от своей платежной системы БЭСП.