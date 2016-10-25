Новым фигурантом дела «Нота-банка» стала московская гадалка

По уголовному делу «Нота-банка» о выводе активов арестована 54-летняя московская гадалка Нона Михай. Цыганка проходит по делу как соучастница преступления. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Михай была задержана еще 1 октября. Ее адвокат Максим Бурдин обратился с обжалованием решения Тверского районного суда Москвы. Однако Мосгорсуд оставил решение районного суда без изменения.

По информации следователей, Михай оказывала магическую помощь Ларисе Марчуковой, сестре финансового директора Галины Марчуковой, которая также проходит фигурантом по делу «Нота-банка».

Задержанную гадалку подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статья 159 УК РФ).

«Получается, что ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов — что, соучастник преступления?» — заявил ее адвокат Бурдин.

Он также подчеркнул, что приписываемые бизнес-консультации, которые якобы давала подзащитная Марчуковой, не могут быть правдой, так как гадалка имеет лишь 4 класса образования.

При этом, сама Михай не может припомнить, о чем конкретно говорила с Марчуковой, сославшись на то, что та была одной из множества клиентов.

Напомним, что «Нота-банк» был лишен лицензии в ноябре 2015 года, когда ЦБ выяснил, что активы банка на 26 млрд рублей ниже его обязательств перед клиентами. Было заведено уголовное дело о хищении этих средств.

По делу арестованы совладельцы банка братья Дмитрий и Вадим Ерохины, а также финансовый директор Галина Марчукова. Также в ходе расследования появилась информация о причастности к мошеннической схеме начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко.