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25 октября 2016, 15:12
Аэрофлот Борис Березовский Великобритания суды

«Аэрофлот» отсудит 120 млн долларов у бывшего замглавы компании

Экс-заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Николай Глушков
Экс-заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Николай Глушков
http://www.kommersant.ru/

Савеловский суд Москвы рассмотрит иск авиакомпании «Аэрофлот» на сумму 120 млн долларов к бывшему заместителю генерального директора Николаю Глушкову. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Василия Головина.

Юрист подтвердил заявление иска, но сообщил, что со своим клиентом еще не связывался. В настоящее время Глушков скрывается в Великобритании.

По версии Гособвинения, что в 1995 году Глушков и покойный бизнесмен Борис Березовский создали группу компаний Forus для хищения денег у компании «Аэрофлот». Гендиректором группы был назначен Евгений Шапошников, а его заместителями — Александр Красненкер и Николай Глушков. Пользуясь служебным положением, Глушков и Красненкер потребовали от руководства компаний SAS, KLM, JAL и British airways осуществлять платежи по роялти (за пролет над территорией РФ) напрямую через Forus. Общая сумма ущерба составила с 1996 по 1999 год почти 400 млн долларов (3 млрд рублей). В результате мошенничества компания потеряла 123 млн долларов (771 млн рублей).

В настоящий момент Красненкер и Березовский умерли.

В 2010 году «Аэрофлот» был признан судом потерпевшим в результате мошенничества в особо крупном размере.

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