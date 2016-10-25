«Аэрофлот» отсудит 120 млн долларов у бывшего замглавы компании

Савеловский суд Москвы рассмотрит иск авиакомпании «Аэрофлот» на сумму 120 млн долларов к бывшему заместителю генерального директора Николаю Глушкову. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Василия Головина.

Юрист подтвердил заявление иска, но сообщил, что со своим клиентом еще не связывался. В настоящее время Глушков скрывается в Великобритании.

По версии Гособвинения, что в 1995 году Глушков и покойный бизнесмен Борис Березовский создали группу компаний Forus для хищения денег у компании «Аэрофлот». Гендиректором группы был назначен Евгений Шапошников, а его заместителями — Александр Красненкер и Николай Глушков. Пользуясь служебным положением, Глушков и Красненкер потребовали от руководства компаний SAS, KLM, JAL и British airways осуществлять платежи по роялти (за пролет над территорией РФ) напрямую через Forus. Общая сумма ущерба составила с 1996 по 1999 год почти 400 млн долларов (3 млрд рублей). В результате мошенничества компания потеряла 123 млн долларов (771 млн рублей).

В настоящий момент Красненкер и Березовский умерли.

В 2010 году «Аэрофлот» был признан судом потерпевшим в результате мошенничества в особо крупном размере.