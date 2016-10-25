25 октября 2016, 10:35
В австралийском парке развлечений погибли четыре человека
В австралийском городе Голд-Кост в парке развлечений погибли четыре человека, сообщил ADC его исполнительный директор Крэйг Дэвидсон.
Несчастный случай произошел на аттракционе Thunder River Rapids. Это канал с искусственными порогами, по которому движутся плоты с предельной скоростью 45 километров в час.
Как рассказали очевидцы, один из плотов, на котором сидели четыре человека, перевернулся. На нем были только взрослые.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за технической неисправности. В настоящее время на территории парка работают медики и спасательные службы.
Мэр города на своей странице в Facebook написал, что он очень сожалеет о случившемся.
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