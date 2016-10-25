В австралийском парке развлечений погибли четыре человека

В австралийском городе Голд-Кост в парке развлечений погибли четыре человека, сообщил ADC его исполнительный директор Крэйг Дэвидсон.

Несчастный случай произошел на аттракционе Thunder River Rapids. Это канал с искусственными порогами, по которому движутся плоты с предельной скоростью 45 километров в час.

Как рассказали очевидцы, один из плотов, на котором сидели четыре человека, перевернулся. На нем были только взрослые.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за технической неисправности. В настоящее время на территории парка работают медики и спасательные службы.

Мэр города на своей странице в Facebook написал, что он очень сожалеет о случившемся.