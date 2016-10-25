У «черного ящика» разбившегося на Ямале Ми-8 не хватило памяти для записи аварии

Состояние речевого и параметрического самописцев рухнувшего на Ямале вертолета Ми-8 удовлетворительное, однако в момент аварии звук не был записан, так как у устройства была заполнена память. Об этом сообщает на своем сайте Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Накануне в лабораторию МАК были доставлены параметрический самописец СДК-8 и речевой самописец — магнитофон МС-61 потерпевшего аварию вертолета.

Твердотельный блок памяти параметрического самописца находился в хорошем состоянии, информация с него была скопирована. «Запись аварийного полета имеется вплоть до момента авиационного происшествия. Начата расшифровка информации», — говорится в сообщении.

Однако речевой самописец отключился еще до катастрофы, так как у него закончилась проволочная катушка, на которую шла запись.

Самописец рухнувшего под Уренгоем Ми-8 Фото: МАК

«Звуконоситель (проволока) магнитофона полностью находится на приемной катушке и частично спутан. После восстановления звуконосителя установлено, что запись аварийного полета имеется, однако окончание записи произошло (из-за исчерпания всего объема звуконосителя) до момента авиационного происшествия», — сказано в отчете МАК.

Ми-8 упал 21 октября возле поселка Уренгой на Ямале. Погибли 19 из 22 находившихся на борту людей. На вертолете летели вахтеры-нефтяники.