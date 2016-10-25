Красноярские подростки получили по 8 лет колонии за убийство бомжа

Красноярский суд признал виновными в убийстве из хулиганских побуждений 15-летнего юношу и 14-летнюю девушку. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

22 октября 2015 года в 5 часов утра в микрорайоне Солнечном юноша и девушка, распивая спиртные напитки, увидели 40-летнего мужчину без определенного места жительства. Из хулиганских побуждений они решили сбросить его с пешеходного моста через котлован. Упав с высоты 4-этажного дома, несчастный скончался. За этим наблюдала еще одна девочка-подросток.

Следствие также установило, что юноша состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Он получил 8,5 лет лишения свободы, его подружка – 8 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии для несовершеннолетних.