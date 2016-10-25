«Скиапарелли» разбился из-за зависшей программы

Спускаемый аппарат «Скиапарелли», спроектированный для отработки посадки на Марс, разбился о поверхность этой планеты из-за сбоя программы, сообщил в интервью радио Deutschlandfunk директор центра управления полетов Европейского космического агентства (ЕКА) Рольф Денсинг. Расшифровку беседы приводит Golem.de.

«Насколько мы смогли реконструировать события, программа радара для замера высоты неправильно "общалась" с общей системой навигации ["Скиапарелли"]», — сообщил ученый.

В результате, по его словам, возникла задержка, которая привела к тому, что парашют аппарата раскрылся раньше, чем было нужно.

«Это привело к тому, что прибор посчитал, что уже находится на поверхности, и отключил тормозные двигатели», — описал ситуацию Денсинг.

Он добавил, что это «немного умозрительные выводы, однако в течение двух недель мы ждем очень точные данные».

В интервью австрийскому изданию derStandard.at инженер также отметил, попытка посадить «Скиапарелли» на Марс была тестом, благодаря которому теперь можно будет внести коррективы в дальнейшие экспедиции.