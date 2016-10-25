«ВКонтакте» запустила функцию интернет-магазина

Представитель социальной сети «ВКонтакте» Евгений Красников рассказал о запуске в соцсети платформы для сообществ, позволяющей совершать заказы, записи на услуги, а также оплачивать покупки, включая бронирование билетов. Об этом пишет РБК.

Собеседник агентства подчеркнул, что новая функция позволит сообществам сети заменить сайты и мобильные приложения, а ее подключение производится просто, без специальных технических навыков. Новая опция доступна в настройках управления сообществами «ВКонтакте» и пока является бесплатной.

Напомним, что подобная функция интернет-магазина уже доступна в группах Facebook. Каждый месяц группы посещают более 450 млн пользователей.