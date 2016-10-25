Италия пригрозила наложить вето на европейский бюджет

Глава итальянского правительства Маттео Ренци в эфире телеканала Rai заявил о намерении наложить вето на бюджет Евросоюза, если не будет решена проблема с приемом мигрантов, пишет газета La Repubblica.

По словам Ренци, Италия недовольна тем, что Венгрия и Словакия «читают мораль» из-за наплыва мигрантов в Европу. «Не помогают нам, а потом хотят наших денег», — возмутился итальянский премьер-министр.

Он предупредил, что в следующем году при начале обсуждения бюджета ЕС Италия будет готова наложить вето на его проект.

Ренци опасается, что с наступлением зимы условия пребывания беженцев в Европе ухудшатся, и поэтому необходимо блокировать поток лодок с мигрантами, направляющихся к европейским берегам. «Или Италия не выдержит еще один такой же год», — резюмировал глава итальянского правительства.

Минувшим летом в Италии был отмечен сезонный рост притока беженцев.