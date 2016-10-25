Глава Верховного суда рассказал об изменении кодекса судейской этики

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил о возможном изменении этического кодекса российских судей. Об этом пишет РИА Новости.

Лебедев отмечает, что изменение будут частичные, речь идет о части 4 статьи «принципа объективности и беспристрастности», согласно которой, «судья должен отказаться от рассмотрения дела, если есть предусмотренные законом основания для отвода судьи либо если может возникнуть конфликт интересов, либо может возникнуть ситуация, ставящая под сомнение беспристрастность судьи».

Глава Верховного суда РФ рассказал, что эта часть применяется «формально», и будет решаться вопрос ее изменения, либо удаления.

«Например, судья рассматривает дело, одним из участников которого является организация, сотрудниками которой могут быть его родственники. Никаких вопросов к ним нет, все законно, но в дальнейшем, когда он желает занять вышестоящую должность, ему отказывают в этом, аргументируя тем, что он рассмотрел дело с участием своих родных. То есть видят в этом элементы коррупционного риска, но разве можно так делать? Надо же разбираться в каждой ситуации конкретно. Поэтому будет поставлен вопрос либо о изменении редакции данной части, либо о ее изъятии», — пояснил Лебедев.