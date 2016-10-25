Обладатель Кубка Стэнли стал таксистом в Uber

Бывший защитник клубов НХЛ «Каролина» и «Адмирал», обладатель Кубка Стэнли 2006 года Майк Коммодор рассказал в твиттере, что устроился таксистом в компанию Uber.

«Первая ночь в качестве водителя Uber… Абсолютное удовольствие. Никогда не знаешь, кого подьедешь. Музыка в стиле кранк [южный хип-хоп], езда + разговоры о чепухе. Устал», — писал хоккеист в одном из твитов.

«Я живу один, детей нет, и я просто искал что-нибудь, что вытащило бы меня из дома и удержало от походов по барам. Сейчас я мало чем занят, за исключением гольфа и тех же баров», — рассказал спортсмен TSN по пути в гольфклуб.