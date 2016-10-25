Кремль призвал СПЧ ООН быть более активным в сфере «зверств»

Кремль призвал правозащитников и гуманитарные организации, которые ранее призвали исключить Россию из Совета ООН по правам человека после событий в Сирии, проявить большую активность в осуждении террористов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Честно говоря, нам бы больше импонировало, если бы вот эти организации вели себя более активно на фоне тех зверств, которые на протяжении нескольких лет устраивают в Сирии боевики-террористы», — отметил он.

По словам Пескова, активность данных организаций была бы «более убедительной и достоверной», если бы они последовательно осуждали деятельность террористов.

Пресс-секретарь президента так ответил на вопрос о том, намерена ли Россия возражать против ее исключения из совета по правам человека ООН: «Я сказал то, что я хотел сказать».

Отметим, всего около 80 правозащитных и гуманитарных организаций призвали исключить Россию из Совета ООН по правам человека, заявив, что действия страны в Сирии «контрастируют с ее утверждениями о приверженности правам человека».