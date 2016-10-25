Лавров рассказал о возможности продления «Турецкого потока» до Европы

Российские власти готовы расширить проект газопровода «Турецкий поток», дотянув его ветку до Европы, однако это возможно только после получения от ЕС гарантий, что проект будет реализован. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что, согласно подписанному правительствами России и Турции соглашению, предполагается строительство одной нитки газопровода в направлении Европы, «в частности, Греции».

«После неудачи с "Южным потоком" будем готовы продлить эту нитку на территорию [остальной части] ЕС лишь после получения недвусмысленных, официальных, на бумаге, гарантий реализации этого проекта», — сообщил Лавров.