Патриарх Кирилл предостерег паству от погони за лайками

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл предостерег свою паству от погони за лайками в соцсетях, так как, по его словам, пользователи могут поддержать и неправильные идеи, при этом «увлеченный этой виртуальной поддержкой человек теряет жизненные ориентиры».

Об этом предстоятель рассказал в Москве на встрече с участниками международного фестиваля «Вера и слово», сообщает «Интерфакс».

По словам патриарха, в интернете нужно «двигаться осторожно, чтобы никогда голову не сносило, чтобы не возникало иллюзий: как все свободно, хорошо, легко, просто — он мне сказал, а я ему ответил».

Кирилл предупредил, что «начинает работать чувство тщеславия, самоуверенности, особенно когда под какими-то "крутыми" выражениями проставляются лайки. Значит, людям нравится, значит, я становлюсь популярным, значит, мой образ мыслей и способ их выражения правильный».