Парламент Венесуэлы дал старт процедуре импичмента президента

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозиционными политическими силами, проголосовала за начало процедуры импичмента президента страны Николаса Мадуро, сообщает Reuters.

Кроме того, парламентарии большинством голосов поддержали решение вызвать главу государства на следующее заседание конгресса, которое состоится 1 ноября.

Напомним, в Венесуэле должен состояться референдум об отстранении президента от власти. Однако 21 октября избирательная комиссия отказалась регистрировать подписи в поддержку его проведения, поскольку часть из них была признана подделкой.

После этого парламент объявил о намерении запустить процедуру импичмента Мадуро. Внеочередная сессия национальной ассамблеи состоялась 23 октября, по ее итогам было принято заявление с обвинениями в адрес президента в узурпации власти и призывом к армии не подчиняться главе государства.

Формально полномочия нынешнего президента Венесуэлы истекут в 2019 году. В случае импичмента досрочные выборы проводиться не будут, и до указанного срока у власти останется сторонник Мадуро, вице-президент Аристобуло Истур.

Если состоится референдум об отстранении президента Венесуэлы, и Мадуро его проиграет, то в стране пройдут внеочередные выборы.