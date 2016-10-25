25 октября 2016, 10:57
В Таджикистане местный житель получил 20 лет за убийство военного из РФ
Суд в Таджикистане приговорил местного жителя Ахлиддина Машрабова к 20 годам лишения свободы за убийство российского военнослужащего Алексея Буенкова в августе этого года. Об этом сообщает издание «Озодагон».
Машработву 24 года. Прокурор требовал приговорить его к 22 годам лишения свободы по статьям «убийство» и «хулиганство» УК Таджикистана.
Буенков служил в 201-й российской военной базе. Он был зарезан в ночь на 31 июля во время ссоры с местными жителями в ресторане «Карина»в городе Курган-Тюбе.
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