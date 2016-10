Макфол назвал Wikileaks российским «иностранным агентом»

Бывший посол США в России Майкл Макфол на своей странице в Twitter назвал Wikileaks российским «иностранным агентом» и призвал не ссылаться на организацию как на новостной ресурс

«Могут ли люди прекратить ссылаться на ​Wikileaks как на новостную организацию. Они иностранные агенты, поддерживаемые Россией и публикующие украденные данные», — написал Макфол.

Can people STOP referring to Wikileaks as a news organization. They are a foreign agent, supported by Russia, publishing stolen data.