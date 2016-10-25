Песков обвинил западные СМИ в нежелании освещать деятельность РФ в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление из-за нежелания иностранных СМИ рассказывать о деятельности российских и сирийских военных в Алеппо. Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о необходимости организации приезда западных СМИ в Алеппо для лучшего освещения событий в Сирии, Песков сказал: «Наши военные этим занимаются, безусловно».

«Безусловно, выборочное освещение событий в Сирии налицо. Нежелание обращать должное внимание со стороны наших коллег из основных зарубежных СМИ, особенно англо-саксонских. Нежелание освещать там деятельность российских военных и сирийских вооруженных сил тоже налицо», — подчеркнул представитель Кремля.

«Мы выражаем в этой связи сожаление и, конечно, мы призываем российских коллег по СМИ быть более внимательными и более сбалансированными в подаче информации», — резюмировал Песков.