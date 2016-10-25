РАН займется созданием лунной обсерватории

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу утвердил план работы с помощью лунной обсерватории. Работу «ЛРО — лунная обсерватория» планируется выполнить в 2016–2017 годах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания Совета.

Перед специалистами ставится задача составить перспективный план по фундаментальному исследованию космоса и его объектов из обсерватории с поверхности Луны, включая Солнце и Землю. Лунная программа также включает в себя «экспедиции посещения космонавтами потенциального района размещения лунного полигона и развертывание первых элементов инфраструктуры из лунного вещества».

Работа будет вестись Институтом космических исследований (ИКИ) РАН в сотрудничестве с Астрокосмическим центром Физического института имени Лебедева РАН и Государственным астрономическим институтом имени Штернберга.

«На Луне нет атмосферы, а значит, условия наблюдений идеальные», — отмечает член-корреспондент российской Академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

ЛРО может быть построена в 2035-2040 годах. На разработку плана потребуется 12 млн рублей.

Однако источник, близкий к руководству ИКИ, скептически относится к вероятности реализации задумки в реальный проект в ближайшие 20 лет.

«Мы понимаем, что вероятность воплощения такого проекта в реальность не слишком велика — сейчас ведь и сама идея пилотируемого полета на Луну под вопросом, а строительство там обсерватории — это, как шутят у нас в институте, чисто бумажная работа», — пояснил собеседник «Известий».

При этом в «Роскосмосе» от комментариев воздержались.