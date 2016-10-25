В Госдуме предложили установить памятник Мотороле в Москве

Депутат Госдумы России Валерий Рашкин направил письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина, в котором выступил с инициативой установить в столице памятник погибшему командиру ополчения ДНР Арсену Павлову (Мотороле). Об этом пишет RT со ссылкой на текст письма.

«Моторола — это герой не только непризнанных республик, но и России, русского мира. Он образец мужества, самоотверженного служения интересам народа. Его вероломное убийство в Донецке — не на поле боя, но в подъезде собственного дома — большая трагедия для всех нас. В огне этой войны, организованной Киевом против собственного народа, родились настоящие мужчины и настоящие женщины — лучшие люди нашего Отечества. Памятник Арсену должен быть, должен стоять напоминанием в Москве для каждого из нас», — подчеркивает Рашкин.

Депутат предлагает установить памятник в районе Новой Москвы, в частности, недалеко от здания парламентского центра.

В мэрии Москвы пока не ознакомились с документом, однако заверили, что рассмотрят предложение Рашкина в установленный законом срок.

Напомним, что Моторола погиб 16 октября в результате взрыва самодельной бомбы в лифте своего жилого дома в Донецке. Проститься с ополченцем пришли более 50 тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка гражданами России убитого в Донецке сепаратиста Арсена Павлова не отражает официальную линию властей государства.