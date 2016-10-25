Друг Моторолы опроверг слухи о своем бегстве из ДНР

Командир батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «Сомали» Михаил Толстых, также известный под позывным «Гиви», не намерен покидать территорию ДНР. Об этом он сообщил РИА Новости.

После гибели Арсена Павлова, известного также как Моторола, сообщалось, что Толстых в соцсетях начал получать угрозы от радикалов. Появилась информация о том, что он уже перевез свою девушку в Приднестровье и спешно распродает имущество.

«Имущества у меня никакого нет. Я в этом плане свободный человек. Ни квартиры, ничего… У меня есть мой батальон, воинская часть, которой я занимаюсь и продолжаю нести службу, уезжать куда-то не собираюсь, это моя родная земля. Они думают, что если Арсен погиб, я начну убегать. Я смысла в этом не вижу», — заявил Толстых.

Он также опроверг информацию о конфликтах с главой ДНР Александром Захарченко.

«С Александром Владимировичем Захарченко не ссорились — и не собираюсь, это мой президент, и я буду выполнять его распоряжения», — добавил Толстых