Мединский попросил Медведева вернуть права на фильмы киностудиям

Глава российского Минкульта Владимир Мединский обратился к правительству с просьбой вернуть права на киноленты киностудии имени Горького и «Ленфильму», передает РБК со ссылкой на письмо министра главе кабмина Дмитрию Медведеву.

Речь в нем идет о предоставлении указанным киностудиям имущественных и неимущественных прав на все созданные ими до 2002 года аудиовизуальные произведения. По мнению Мединского, права следует внести в уставный капитал киностудий как вклад государства.

Подлинность сведений о письме и его содержании уже подтвердили в пресс-службе министерства культуры.

Исключительные права на фильмы были перераспределены в 2001 году при реорганизации государственных киностудий. Сначала их предали фильмофондам, затем ФГУП «Объединенная государственная киноколлекция», а после этого Госфильмофонду России.

Как напомнил в письме Мединский, избежать реорганизации и сохранить права на кинокартины удалось только «Мосфильму», который во многом благодаря этому является на сегодняшний день «самым рентабельным предприятием среди киностудий с государственным участием».