Глава Минтранса оценил безопасность нового терминала в Каире

Министр транспорта России Максим Соколов прокомментировал готовность египетских аэропортов к приему российских туристов. По его словам, новый терминал в международном аэропорту Каира соответствует большей части требований авиабезопасности, передает ТАСС.

Министр отметил, что при этом в аэропорту отсутствует необходимая автоматизированная система контроля доступа персонала в чистую зону.

«Ряд моментов еще не реализован, но многое уже сделано, в том числе и в новом терминале аэропорта Каира», — заявил чиновник.

По его словам, Минтранс сформировал требования к транспортной защищенности египетских аэропортов еще к началу 2016 года.

«И надо отметить, что наши коллеги планомерно и достаточно успешно осуществляют этот план мероприятий», — добавил он.

31 октября 2015 самолет с российскими туристами, летевшими из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. Причиной катастрофы стала заложенная бомба. Через месяц Россия приостановила авиасообщение с Египтом.