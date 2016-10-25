ФСИН опровергла информацию о побеге из «Черного дельфина»

Официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Кристина Белоусова опровергла сообщения о первом побеге из известной своей строгостью оренбургской колонии ИК-6 «Черный дельфин». Об этом пишет «Интерфакс».

«Осужденный сбежал не из шестой колонии, а с рабочего участка колонии-поселения, расположенной рядом с "Черным дельфином"», — пояснила Белоусова и подчеркнула, что из «Черного дельфина» еще не удалось никому совершить побег.

Ранее сообщалось, что впервые за всю историю этой тюрьмы совершен побег. 22 октября Александр Александров, 1984 года рождения, сбежал с рабочего участка по производству шлако-блоков. В 2012 году он получил 5,5 лет за разбой. Срок заканчивался в июле 2017 года.

ИК-6 является самой крупной из шести учреждений особого режима, в которых содержатся 733 человека, приговоренные к пожизненному заключению, включая 612 заключенных, которым в связи с введением моратория смертная казнь была заменена на «пожизненное».