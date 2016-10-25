Власти Киргизии признались в отсутствии подлинника конституции

В Киргизии не существует подлинника принятой в ходе референдума в 2010 году конституции страны. Соответствующее заявление распространил аппарат президента страны, передают ТАСС и РИА Новости.

Подлинник основного закона страны понадобился депутатам киргизского парламента, которые одобрили во втором чтении закон о назначении на 11 декабря референдума по внесению изменений в основной закон.

Вскоре выяснилось, что в минюсте и аппарате президента есть лишь копии документа — проект конституции, вынесенный на референдум временным правительством республики в мае 2010 года, и поправки в этот проект.

«Отсутствие сведенного в единый документ, пусть не подписанного официально, но хотя бы завизированного высшим руководством временного правительства, принятой народом конституции, привело впоследствии к расхождениям в различных изданиях этого основополагающего документа и к известной неразберихе», — отметили в аппарате.

Неразбериху и призван устранить референдум.