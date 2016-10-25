Норвегия впервые с 1945 года примет иностранные войска

Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила, что в 2017 году США разместит на территории королевства 330 морских пехотинцев. Об этом сказано в обращении, размещенном на сайте ведомства.

Американцы будут тренироваться на военной базе в Вернесе с января 2017 года. По словам Серейде, климатические условия Норвегии идеально подходят для «проведения учений в превосходных условиях», которые будут проводиться на всей территории Норвегии.

«США являются давним и близким союзником Норвегии. Их участие в военных учениях и обучении в Норвегии — один из элементов в этих давних и тесных отношениях обеспечения политики безопасности», — сказано в заявлении главы минобороны страны.

После окончания программы в Вернесе будет принято решение о дальнейшем размещении американского Морского корпуса в стране.

Дислоцирование иностранных войск произойдет в Норвегии впервые с 1945 года.