Белый дом прокомментировал возможный отъезд Обамы в случае победы Трампа

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что нынешний президент США Барак Обама рассчитывает в случае победы на выборах республиканского кандидата Дональда Трампа не уезжать из страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент очень серьезно работает над тем, чтобы гарантировать, что никому не придется покидать страну в случае того исхода выборов, который он не поддерживает», — сказал Эрнест.

В разгар предвыборной борьбы Дональд Трамп заявил, что построит на границе с Мексикой стену и депортирует миллионы нелегалов.