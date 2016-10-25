Путин выступит в среду на крымском форуме ОНФ

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии Общероссийского народного фронта «Форум действий. Крым», которое состоится 26 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент выступит на пленарном заседании и ответит на вопросы участников», — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Ожидаемое мероприятие в Ялте станет уже третьим форумом ОНФ в этом году. Предыдущие два состоялись в Ставрополе и Йошкар-Оле.

«В повестке дня — энергетика и газоснабжение, развитие АПК и других перспективных направлений экономики, в том числе туристического потенциала Крыма, а также вопросы экологии, сохранения объектов культурного наследия, качества услуг ЖКХ и доступности образования», — отметили в Кремле.

Форум будет работать два дня. Работа будет проводиться на на трех тематических площадках: «Образование и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни» и «Честная и эффективная экономика».