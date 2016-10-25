Генпрокуратура опровергла слухи о работе родителей «хабаровских живодерок» в органах

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил о том, что родители хабаровчанок, подозреваемых в жестоких убийствах животных, не работают в правоохранительных органах. Об этом пишет РИА Новости.

«Прокуратура Хабаровского края изучила СМИ о подростках, подозреваемых в издевательстве над животными. Информация о том, что родители одной из девочек работают в правоохранительных органах, не подтвердилась», — заверил Куренной.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о работе в правоохранительных органах родителей подозреваемых.

Как сообщалось ранее, МВД возбудило уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными» в связи с опубликованными фотографиями истязания животных, переданных в «добрые руки». По делу задержана одна подозреваемая, еще одна хабаровчанка проходит свидетелем. Позднее стало известно о третьей фигурантке, появившейся в уголовном деле.

Также стало известно, что уголовное дело переквалифицировано с первой на вторую часть статьи 245 УК РФ, что грозит более суровым наказанием.