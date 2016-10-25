Россия заняла десятое место в мире по потреблению макарон

Аналитико-статистический отдел компании Barilla составил рейтинг потребления макаронных изделий по странам, и десятое место в нем заняла Россия, передает ТАСС.

На первом месте традиционно находится Италия, каждый гражданин которой ежегодно съедает 24 кг макаронных изделий. Второе и третье места занимают Тунис и Венесуэла.

Что касается России, то за последние шесть лет она стала экспортировать вдвое больше макаронных изделий, но с 2014 года экспорт упал на 52% и продолжает сокращаться.

Однако при этом уровень потребления пасты в России прогрессивно растет и в прошлом году составил 7,8 килограмма на душу населения, ее регулярно едят 94% россиян.