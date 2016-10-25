Лидера «Коррозии металла» осудили в Черногории за поджог

Лидер российской рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий по прозвищу Паук осужден в Черногории на 10 месяцев за поджог дома. Об этом сообщается в паблике музыкального коллектива «ВКонтакте» со ссылкой на дочь рокера.

В начале сентября в доме, который музыкант снимал в курортном городе Сутомор, произошел пожар. Полиция Черногории задержала рокера по подозрению в поджоге. Как сообщает «Медиазона», Троицкого сняли с поезда, когда тот пытался покинуть страну.

Дочь Троицкого Екатерина сообщила «ВКонтакте», что Паук благодарит тех, кто его поддерживал.

«Вскоре будет известен почтовый адрес для корреспонденции, а так же для юбилейных посылок с книгами, газетами, видеофильмами, музыкой и прочим. Просьба вкладывать обратный конверт для ответа», — пишет она.