Мосгорсуд подтвердил приговор Павленскому за поджог двери ФСБ

Московский городской суд оставил без изменений приговор художнику-акционисту Петру Павленскому, которого нижестоящий суд обязал выплатить около миллиона рублей за поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам Павленский на заседание не явился. «По всем известным адресам его проживания были разосланы телефонограммы, но двери закрыты и никто не открывает», — заявил судья Николай Ткачук.

Апелляцию на приговор подавала защита Павленского. Его адвокат Ольга Динзе на заседании отметила, что Павленский имел полное право организовать свою акцию. Также она настаивала на том, что подожженная дверь была неоригинальной, поэтому не может считаться культурной ценностью, как настаивала прокуратура.

«Кроме того, суд не мог назначать Павленскому такой большой штраф. У него нет никакого имущества, заработной платы или другого источника дохода», — заявила Динзе.

Акция «Угроза» Петра Павленского прошла в ночь на 9 ноября 2015 года. Художник подошел к первому подъезду здания ФСБ, облил входную дверь бензином, поджег и остался ждать собственного задержания.