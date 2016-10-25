В Рязани установлены личности всех погибших при взрыве газа

Следственный комитет России проинформировал о том, что личности всех погибших в результате взрыва бытового газа в жилом многоэтажном доме в Рязани установлены. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Всего в результате инцидента погибли семь человек. Личности всех установлены», — рассказали в СК РФ.

Напомним, что взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме в 1-м Осеннем переулке города Рязани. В результате чрезвычайного происшествия погибли 7 человек, 13 пострадали.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Генпрокуратура РФ проводит проверку по факту взрыва.

На месте происшествия обнаружены и изъяты фрагменты газового оборудования квартиры, где, предположительно, был эпицентр взрыва.

«В настоящее время их осматривают криминалисты с участием специалистов, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц», — отметили в ведомстве.