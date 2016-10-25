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25 октября 2016, 22:49
акции протеста Москва США

Трое молодых людей закидали файерами резиденцию посла США в Москве

Арест. Наручники.
Арест. Наручники.
Flickr

Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей «за несанкционированную акцию»: они забросали горящими файерами здание резиденции американского посла, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, один из участников несанкционированной акции приковал себя наручниками к ограде резиденции, а двое других разбросали возле здания листовки и швыряли зажженные файеры.

Источник в московской полиции пояснил, что задержанных могут привлечь к ответственности по административным статьям 20.2 (организация и проведение несанкционированной акции, митинга или пикета) и 19.3 (сопротивление сотрудникам полиции).

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