Трое молодых людей закидали файерами резиденцию посла США в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей «за несанкционированную акцию»: они забросали горящими файерами здание резиденции американского посла, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, один из участников несанкционированной акции приковал себя наручниками к ограде резиденции, а двое других разбросали возле здания листовки и швыряли зажженные файеры.

Источник в московской полиции пояснил, что задержанных могут привлечь к ответственности по административным статьям 20.2 (организация и проведение несанкционированной акции, митинга или пикета) и 19.3 (сопротивление сотрудникам полиции).