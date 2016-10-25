Дело бизнесмена Полонского о мошенничестве направили в суд
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о том, что уголовное дело в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве, направлено в суд, передает ТАСС.
По словам Волк, следственный департамент МВД России завершил расследование этого дела, фигурантами которого являются Полонский, а также его сообщники Паперно и Пронякин.
Их обвиняют в хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора России сегодня, 25 октября.
До середины октября Полонскому вменялось совершение мошенничества в особо крупном размере, а потом следствие ужесточило статью до мошенничества, совершенного организованной группой лиц.