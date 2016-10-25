Прокуратура потребовала ужесточить наказание за гонку на «Гелендвагене»

В Гагаринский районный суд Москвы поступило представление прокуратуры по обжалованию приговора, вынесенного в отношении гонщиков на «Гелендвагене», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет об уголовном деле, фигурантами которого являются Абдулахоп Маджидов (сидел за рулем внедорожника), владелец автомобиля — сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова Руслан Шамсуаров, а также находившийся в машине вместе с ними Виктор Усков.

Приговор всем троим был вынесен Гагаринским райсудом 17 октября. По решению судьи автомобиль Mercedes Gelandewagen, на котором ехали «гонщики», должен быть обращен в доход государству.

Шамсуарова признали виновным в оскорблении полицейских, и он получил 300 часов обязательных работ. Такое же наказание плюс 20 тысяч рублей штрафа присудили Ускову.

Маджидов, которого ранее мировой судья приговорил к лишению водительских прав на четыре месяца и 200 часам обязательных работ, был оправдан.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, комментируя приговор, заявил, что следственное ведомство будет обжаловать его и потребует более сурового наказания для всех фигурантов дела — с лишением свободы.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел 22 мая на Ленинском проспекте Москвы. Шамсуаров, Маджидов и Усков устроили гонки с полицейскими, транслируя происходящее в Periscope и сопровождая свои действия оскорблениями в адрес представителей правоохранительных органов.