Синие листья помогают растению эффективнее использовать солнечный свет

Группа ученых из Великобритании исследовала структуру хлоропластов в клетках одного из видов бегонии (Begonia pavonina), который в дикой природе растет в лесах Малайзии. Его листья отличаются блестяще-синим цветом. Теперь ученые установили, какую роль в жизни растения играет такая расцветка.

Как оказалось, цвет листьев определен внутренним строением хлоропластов – клеточных органов, внутри которых происходит процесс фотосинтеза – преобразования энергии солнечного света в энергию химических связей молекулу. Внутреннее пространство хлоропластов заполнено мембранами, которые, соединяясь друг с другом, образуют “отсеки” – тилакоиды, внутри которых и происходят реакции фотосинтеза. Обычно тилакоиды группируются в своеобразные стопки друг над другом, расположенные довольно бессистемно. Но в хлоропластах Begonia pavonina они упорядочены и образуют структуру, представляющую собой фотонный кристалл. В результате хлоропласты данного растения отражают большую часть солнечного света в синей области спектра, зато значительно лучше поглощают свет в красной и зеленой областях. В целом это позволяет Begonia pavonina использовать солнечный свет при фотосинтезе на 10 % эффективнее, чем растениям из той же экологической ниши. Ученые говорят, что такое преимущество под тенистом пологом тропического леса весьма существенно и помогает бегонии вытеснять конкурентов.

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature Plants.