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25 октября 2016, 13:13
астрономия наука

Астрономическое открытие совершили восемь любителей

Околозвездный диск в Туманности Киля
Околозвездный диск в Туманности Киля
Илл.: Jonathan Holden

Значительного успеха добились участники одного из распространенных сейчас проектов «гражданской науки», в которые обычные люди принимают участие в анализе научных данных. Восемь любителей астрономии помогли обнаружить околозвездный диск, в котором могут образовываться планеты, возле небольшой звезды созвездия Киля.

Недавно обнаруженный красный карлик AWI0005x3s находится в одном из звездных скоплений Туманности Киля (NGC 3372) на расстоянии 212 световых лет от нас. Теперь стало ясным, что вокруг красного карлика расположен диск из газа и космической пыли, в котором вероятно образование новых планет. Особый интерес представляет тот факт, что, по данным астрофизиков, этот околозвездный диск самый старый из когда-либо обнаруженных.

Открытие было совершено при помощи программы Disk Detective, созданной специалистами НАСА в 2014 году. Добровольцы устанавливают эту программу на свои компьютеры и принимают участие в анализе данных, полученных телескопами НАСА. В частности, к ним поступает информация о звездах, собранная космическим телескопом WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer), который обследует все звездное небо в инфракрасном диапазоне, а также данные от проекта по обзору всего неба на длине волны два микрона (Two-Micron All Sky Survey), который осуществляют два наземных телескопа в Аризоне и в Чили. Сбор информации WISE проходил в 2009 – 2011 годах, двухмикронный проект в 1997 – 2001 году, но полученная информация до сих пор до конца не обработана. Поэтому НАСА и обратилась к методам «гражданской науки».

С 2014 году 30 тысяч пользователей программы Disk Detective обследовали два миллиона звезд. Руководитель программы астрофизик Марк Качнер (Marc Kuchner) из Центра космических исследований НАСА имени Годдарда говорит, что без помощи простых граждан обнаружение околозвездного диска у звезды AWI0005x3s было бы невозможно.

Статья об открытии была опубликована журналом The Astrophysical Journal Letters. Среди ее авторов, помимо профессиональных астрофизиков, указаны и все восемь любителей, обнаруживших диск.

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