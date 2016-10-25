СФ обсудит снижение возраста ответственности за жестокое обращение с животными

Совет Федерация предложил ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными и снизить возраст уголовной ответственности. Борьба с детской и подростковой жестокостью будет обсуждаться на ближайшем заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству с представителями Верховного суда РФ. Об этом информируют РИА Новости.

«В последнее время участились случаи жестокого отношения к животным. Дети и подростки не только издеваются над животными, но и, рассчитывая на безнаказанность, выкладывают эти видеоролики в интернет», — заявил агентству глава комитета Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что общественная опасность подобных правонарушений весьма высока, так как они всегда происходят умышленно и с полным осознанием последствий.

«В связи с этим, возможно, следует рассмотреть вопрос о снижении возраста уголовной ответственности по данной статье. Безусловно, подростки в этом возрасте уже осознают общественную опасность совершаемых деяний и способны нести за это ответственность», — сказал Клишас.

Напомним, 19 октября стало известно о двух девушках из Хабаровска, которые находили в приютах животных и птиц, а затем убивали их. Фотографии жертв они выкладывали в соцсети.

20 октября МВД России по городу Хабаровску возбудило уголовное дело в отношении одной из несовершеннолетних, подозреваемых в жестоком обращении с животными.

25 октября хабаровский СК переквалифицировало вменяемую живодеркам статью «жестокое обращение с животными» на более тяжелую — «жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Девушкам грозит до двух лет лишения свободы.