Убитая учительница из Приморья состояла в отношениях с сыном директора школы

Учительница приморской сельской школы Анастасия Хроленко состояла в отношениях с признавшимся в ее убийстве 19-летним сыном директора ее школы. Об этом РИА Новости сообщил бывший муж девушки Александр Хроленко.

«Они встречались, у них были отношения», — сказал он.

26-летняя Анастасия Хроленко исчезла 16 октября. Заявление в полицию написал ее бывший муж. У учительницы осталась четырехлетняя дочь.

Предполагаемый убийца девушки признался, что сбросил ее тело в реку, а вещи сжег. На следственном эксперименте он смог это показать.