СМИ сообщили о планах Моуринью выгнать капитана «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер английского клуба премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поговорил с капитаном команды Уэйном Руни, предложив тому искать новый клуб. Об этом пишет The Sun, не приводя источник такой информации.

Моуринью, по данным издания, заявил игроку, что не может гарантировать ему место в стартовом составе.

При этом португальский наставник якобы сообщил игроку, что не ведет активных переговоров о его продаже, однако не хочет, чтобы тот оставался в неведении по поводу игровой карьеры в клубе.

Руни уже пропустил матч чемпионата Англии с «Челси» 23 октября, в котором «Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 4:0. Официальной причиной его отсутствия называлась травма.