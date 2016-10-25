«Росатом» назвал условие переработки ядерного топлива для Киева

Представитель департамента коммуникаций компании «Росатом» заявил о ее готовности сотрудничать с Украиной, если та будет оплачивать услуги по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) авансом, сообщает «Лента.ру».

По словам источника, «Росатом» уже давно работает с Украиной по авансовой схеме, в рамках которой услуги предоставляются только по предоплате.

В «Росатоме» подчеркнули, что весь оплаченный Украиной объем ОЯТ был переработан на предприятиях компании.

Напомним, 21 октября глава украинского министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик предупредил, что с 2017 года Киев перестанет ежегодно платить России 200 млн долларов за утилизацию ОЯТ.

Отходы со всех своих атомных электростанций (АЭС) Украина собирается утилизировать в сухое хранилище, которое специально для этого планируется построить.

Эти планы уже вызвали беспокойство у организаций европейской атомной промышленности, которые считают проект рискованным с точки зрения возможных аварий и противоречащим нормам ядерной безопасности и создает риски аварий.