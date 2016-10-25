В Германии прошла спецоперация по поимке примкнувших к ИГ россиян

В пяти федеральных землях Германии с утра прошли облавы на предполагаемых террористов. Спецотряды полиции работали в Тюрингии, Гамбурге, Северном Рейне — Вестфалии, Саксонии и Баварии, пишет Spiegel Online.

Согласно сообщению управления уголовной полиции Тюрингии, по всей стране было обследовано 12 квартир подозреваемых в терроризме. В тюрингском городе Гера операция велась в отношении 28-летнего россиянина — чеченца по национальности, который, как предполагают правоохранительные органы, намеревался присоединиться к группировке ИГ (запрещена в России) на территории Сирии.

В поле зрения полиции он попал во второй половине 2015 года. Дальнейшее расследование показало, что в операции по финансированию терроризма, возможно, были вовлечены еще 10 мужчин и 3 женщины в возрасте 21-31 года из Тюрингии, Гамбурга и Дортмунда.

Все обвиняемые — чеченцы с российскими паспортами, которые запрашивали в Германии убежище.

В сообщении указывается, что информация об атаках, которые могли планировать подозреваемые, не подтвердилась.

Все 14 подозреваемых чеченцев задержаны полицией.