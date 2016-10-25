Россия потребовала присутствия своих представителей на вскрытии проб с ОИ-2014

Руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов на образовательном семинаре в Москве заявил, что Россия настаивает на присутствии своего представителя на вскрытии допинг-проб с зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы указали господину Макларену, в частности, что выслушивается одна сторона и не выслушивается другая. Мы потребовали присутствия своего представителя при вскрытии допинг-проб и предложили кандидатуру члена комиссии спортсменов. Насколько я знаю, Международный олимпийский комитет благосклонно относится к этому предложению», - сказал Смирнов.

Он также сообщил, что в марте 2017 года на симпозиуме в Лозанне будет обсуждаться вопрос восстановления российской антидопинговой программы.

«На генеральной ассамблее Национальных олимпийских комитетов в середине ноября будет обсуждаться эта тема (восстановления), потом пройдет заседание ВАДА в Глазго. Пару часов тому назад получили сообщение, что в марте по этой теме пройдет отдельный симпозиум по этой теме», - сказал Смирнов.