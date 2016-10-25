25 октября 2016, 00:56
Пять государств поддержали ЕС в продлении санкций против России
На сайте Совета Евросоюза появилось сообщение о том, что пять стран поддержали решение ЕС продлить антироссийские санкции, и Брюссель приветствует их поддержку.
В их числе кандидаты на вступление в ЕС Албания и Черногория, члены Европейской экономической зоны и страны Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина.
Фактически все перечисленные государства присоединились к решению ЕС продлить санкции против России до 15 марта 2017 года, принятому в минувшем сентябре.
Напомним, на недавнем саммите Евросоюза обсуждались также новые антироссийские санкции, однако премьер-министр Италии Маттео Ренци выступил против их принятия.
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