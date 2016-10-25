СБУ допросила Савченко из-за ее переговоров с сепаратистами

В рамках уголовного производства по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористических организаций СБУ допросило нардепа Надежду Савченко. Об этом пишет «Зеркало недели».

Причиной интереса стали ее заявления о неофициальных визитах на территорию Донбасса.

В спецслужбе не ответили, что именно Савченко рассказала, и не стали разглашать информацию об отслеживании вероятных ее связей с украинским политическим и общественным деятелем Виктором Медведчуком.

Ранее Савченко рассказывала, что была допрошена относительно своих поездок в район Донецкой и Луганской областей, куда выезжала с целью выяснения настроения местных жителей и отслеживания путей контрабанды. Она также подтвердила проведенные с ополченцами переговоры, но уточнила, что они проходили в «серой зоне» линии соприкосновения.

20 октября Надежда Савченко со скандалом покинула заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, сорвав обсуждение важных вопросов.

Представитель партии «Народный фронт» Юрий Береза обвинил ее в самопиаре. Руководитель комитета Сергей Пашинский сообщил, что намерен обратиться в СБУ с просьбой проверить контакты Савченко с ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

24 октября Савченко сравнила украинский парламент с болотом - «чем больше ты его месишь, тем больше вязнешь».