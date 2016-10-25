Медведев вывел из-под эмбарго некоторых рыб и молодь креветки

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выводе из-под действия продуктового эмбарго мальков нескольких видов рыб и молодь креветки. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Из черного списка исключены мальки камбалы-тюрбо, мальки лаврака обыкновенного и молодь белоногой креветки.

29 июня 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2017 года. В документе сказано, что эти экономические меры являются ответом на западные санкции, и призваны защищать национальные интересы России.