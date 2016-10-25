В «Сколково» cтартует Форум «Открытые инновации»

Пятый Форум «Открытые инновации» пройдет 26-28 октября в «Сколково» – крупнейшем Технопарке Европы. Мероприятие станет масштабным событием для всех, кто считает себя частью экосистемы инноваций России. Центральная тема предстоящего форума – «Технологии роста». Задача – налаживание и укреплении связей между всеми участниками инновационной экосистемы и отстаивание интересов ее ключевой фигуры – технологического предпринимателя. На Форуме ожидается около 12 тыс. участников из 93 стран мира.

Основная программа мероприятия построена вокруг главных вопросов из области технологического предпринимательства и инновационного развития, на которые ответят ведущие эксперты:

1 день посвящен навигации по экосистеме. С кем делать бизнес?

2 день охватывает технологические тренды. Где и на каких рынках делать бизнес?

3 день вынесет на повестку проблемы технологий для бизнеса. Как делать бизнес?

Хедлайнерами Форума выступят такие технологические лидеры, как Пол Мисенер, Amazon, Йосси Матиас, Google, Бенуа Перрин, Alstom, Др. Пламен Неделчев, Cisco IT, Али Кевин Лейс, Merck, Матеш Адам, IBM.

Главным событием первого дня станет пленарное заседание «Технологии роста: безопасность или мечты определят дальнейший технологический прогресс», в котором примет участие Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев.

Страна-партнер пятого Форума – Израиль, за предельно короткий срок достигший невероятных успехов в развитии высоких технологий. О том, как это произошло, расскажут в первый день мероприятия на сессии «“Стартап-нация”, или бизнес по-израильски: о трансфере лучших практик». Также в первый день работы Форума состоится Шоу-презентация Promobot v.3, на которой улучшенная версия автономного робота с характером будет впервые представлена широкой публике.

Организаторы позаботились об удобстве пребывания и работы участников «Открытых инноваций» создав он-лайн сервис «Деловые встречи», доступный на сайте Форума. Сервис позволит быстро назначить встречи другим участникам форума и заранее спланировать свою работу на мероприятии.

Трехдневная программа Форума включает 143 сессии различных форматов: от панельных дискуссий до научно-популярных лекций. Яркими событиями на стыке культуры и технологий обещают стать Фестиваль открытий «Малевич Фест» и Фестиваль научно-популярного кино 360о . Пришедшие смогут послушать научно-популярные лекции на различные темы от наномедицины и применении нуклеиновых кислот (лектор – Чад Миркин, американский ученый, наиболее цитируемый химик в период с 2000 по 2010 год) до влияния поисковых систем на принятие решений (лектор – Роберт Эпштейн, ведущий психолог Американского института поведенческих исследований, известный «борец с Google»).

Трансляции пленарной сессии и других мероприятий деловой программы форума будут доступны не только участникам, но и online на сайте мероприятия. Более подробно с программой форума можно ознакомиться на сайте www.forinnovations.ru или скачав из App Store/Google Play бесплатное мобильное приложение Open innovations 2016.